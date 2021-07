Artviu, el grup d’artistes sesrovirencs, va inaugurar l’exposició «L’impressionisme»: una iniciativa per retre homenatge al moviment pictòric francès del segle XIX que va aportar una nova forma de concebre la pintura. Els membres del grup van exposar entre dues i tres obres amb la seva visió particular del corrent artístic que homenatgen. Hi va haver pintures, però també fotografies. La mostra es va presentar a la plaça del Doctor Tarrés del municipi i romandrà fins nou avís a l’edifici del Casino. L’exposició es va presentar en un espai obert amb la finalitat d’evitar aglomeracions.