Una setantena de persones es va congregar a l’espai Les Faixes de Moià per assistir a la presentació que Quim Torra, 131è president de la Generalitat, va fer del seu darrer llibre «Les hores greus. Dietari de Canonges». Una obra en que relata les seves vivències al capdavant del Govern català. L’acte, organitzat per Junts, va permetre comentar l’escenari actual de la política del país. Torra va ser investit president de la Generalitat el 17 de maig de 2018. Després de dos anys i mig exercint la presidència, el 28 de setembre del 2020, el Tribunal Suprem espanyol va confirmar la sentència d’inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver posat una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat reclamant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.