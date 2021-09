Dissabte passat, la Penya Ciclista Bonavista de Manresa, penya pionera a la Catalunya Central en l’organització de sortides cicloturistes d’aquesta modalitat, va organitzar la primera sortida de l’especialitat gravel. Quasi una desena de persones van pedalejar fins a Gaià, passant per senders, camins i carreteres secundàries de Sant Fruitós, Sallent i Plans del Cornet. Després d’esmorzar al restaurant Gaià, els ciclistes van tornar a Manresa per Balsareny, Sallent i Santpedor, en una ruta total de 60 quilòmetres. La Bonavista ha fet autocrítica per la poca afluència de ciclistes en aquesta primera sortida, per això, la propera tindrà molts menys quilòmetres i serà a l’abast de tothom. Així, el dissabte 2 d’octubre, a les 7.30 h, la colla ciclista anirà fins a Sant Salvador de Guardiola amb un recorregut total màxim de 35/40 quilòmetres. Després d’esmorzar a Sant Salvador de Guardiola, es retornarà a Manresa. Qui no en tingui prou, podrà seguir la ruta llarga fins a Sant Vicenç i tornar a Manresa per Viladordis. Els interessats poden apuntar-se gratuïtament a la sortida per correu electrònic pcbonavista@hotmail.com abans del 30 de setembre.