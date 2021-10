El moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), va lliurar les Flors d’Honor 2021, un reconeixement als municipis que treballen per la millora dels espais verds. Abrera va ser distingida un any més amb tres Flors d’Honor. La gala de premis, que va tenir lloc a Cabrera de Mar, va tenir l’assistència de l’alcalde, Jesús Naharro, i com a representació del Servei de Manteniment i Espai Públic, Cecilia Gaete i Mònica Márquez. L’alcalde va recollir el guardó durant la gala, que va reunir unes 200 persones.