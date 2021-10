Manresa va celebrar l’activitat de «Camins escolars» a les escoles Ítaca, FEDAC, Puigberenguer i Les Bases. El regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat va participar del recorregut a l’escola Ítaca, pioners en el treball dels Camins escolars, on va acompanyar el trajecte de l’alumnat des del carrer Sant Cristòfol fins a l’arribada a l’escola. Pel que fa a l’escola FEDAC, la trobada va ser a la plaça Catalunya i l’alumnat de 6è va anar fins a l’escola situada al carrer Nou de Valldaura 19-21. L’escola Puigberenguer va participar de l’activitat conscienciant i informant les famílies que arriben amb cotxe com han d’aparcar i a quina velocitat han de circular pel camí escolar. L’escola Les Bases, per la seva part, i com cada divendres, van realitzar el projecte «Bicibús» que té com a objectiu principal promoure un canvi cap a la mobilitat sostenible. L’escola l’Espill que ha participat de l’activitat en totes les edicions que s’han fet fins ara no va poder participar per les obres que s’estan efectuant al Pont de Ferro.