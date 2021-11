El Rotary Club de Manresa-Bages ha fet donació de dues bicicletes elèctriques a Creu Roja Manresa. L’objectiu de la iniciativa, que ha tingut la col·laboració de la botiga Decathlon de Manresa, és que els voluntaris que té Creu Roja Manresa puguin desplaçar-se d’una forma àgil i respectuosa amb el medi ambient. Les dues bicicletes, que estan pensades sobretot per anar per la ciutat, estan equipades amb dues alforges que permeten emmagatzemar-hi tot tipus de material. Els dos vehicles seran útils en moltes ocasions i casuístiques, especialment en els desplaçaments pel nucli antic de Manresa, en projectes de socors i emergències i també per dur a terme serveis preventius en el marc dels esdeveniments que se celebrin al territori, com per exemple la Transèquia.