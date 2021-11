La Policia Local de Martorell va participar en la 28a Competició de Tir de Forces i Cossos de Seguretat al camp de tir de Masquefa. El grup martorellenc, coordinat pel sergent Alfonso Sánchez, va quedar segon en la prova per equips. La competició va ser de la modalitat International Practical Shoting Conference (IPSC) o tir pràctic en què es dispara a dianes metàl·liques i hi ha penalització si es toquen dianes que simulen hostatges. Enguany, hi van participar tres equips: Funcionaris de presons, Guàrdia Civil i Policia Local de Martorell.