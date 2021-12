En el marc d’un programa educatiu europeu Erasmus+, un grup de set docents de Bèlgica van fer una visita d’una setmana, del 13 al 17 de desembre, al Centre de Formació de Persones Adultes Jacint Carrió i Vilaseca de Manresa. El seu objectiu era observar i conèixer de primera mà les pràctiques pedagògiques que es porten a terme en aquest centre per ensenyar la llengua a persones nouvingudes en els cursos d’alfabetització, de llengua catalana (nivells A1 i A2), de llengua castellana (nivell A2) i de proves d’accés a cicles formatius i a la universitat.

Al llarg de la setmana, a més de les observacions a les aules, també van mantenir contacte amb el personal del Centre d’Iniciatives per Ocupació (CIO) de Manresa, on se’ls van explicar alguns programes adreçats a col·lectius que busquen feina i, en concret, un d’adreçat a joves nouvinguts. D’altra banda, tècnics d’immigració de l’Ajuntament e Manresa van explicar als docents belgues les característiques multiculturals de la capital del Bages Manresa i com es fa l’acollida i l’orientació a les persones nouvingudes a la ciutat.

El CFA Jacint Carrió i Vilaseca està associat, des de fa més d’un any i mig, amb un consorci educatiu belga anomenat Bruxelles FLE, integrat per una sèrie d’entitats sense ànim de lucre.

Està previst que a la primavera viatgin a Brussel·les quatre docents d’aquest centre bagenc per tal d’observar, al seu torn, les pràctiques pedagògiques a Bèlgica en l’ensenyament del francès com a llengua estrangera i l’alfabetització per a col·lectius immigrants.