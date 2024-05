Aquest passat cap de setmana una delegació d’alumnes de primer de Batxillerat de l’institut Gerbert d’Aurillac, i representants de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, van prendre part en un viatge al nord-oest d’Àustria, per participar en el 79è l’aniversari de l’alliberament de Mauthausen. El grup va visitar l’estació de tren de Mauthausen acompanyats pel president de l’Amical, Juan M.Calvo i la vicepresidenta i delegada en el Comitè Internacional de Mauthausen, Concha Díaz. També, va visitar el memorial d’Ebensee, i els seus túnels, on es va fer un homenatge conjunt amb alumnes italians. Posteriorment, el grup va visitar el camp de Gusen, on les regidores Núria Clarella i Firdaous Naeib van fer una ofrena floral davant la placa que va instal·lar l’Ajuntament en homenatge als dos santfruitosencs que van perdre la vida en aquest camp de concentració.

L’Ajuntament i un grup d’alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac visiten el camp de Mauthausen | AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES