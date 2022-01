Com ja és tradició, la Colla Excursionista de Vilanova del Camí va organitzar una caminada per pujar al Pujol de la Guàrdia a dur una nova senyera. Tot i el fred, els caminaires ben abrigats van enfilar camí passant pel parc fluvial fins a pujar al turó. Amb la senyera col·locada al seu lloc va ser el moment d’immortalitzar la sortida amb una fotografia de grup. Tot seguit, el grup va anar a cercar als participants de la cursa de la Festa de Pujada als Dipòsits per esmorzar tots plegats i compartir una estona de xerrada. La colla vol agrair als companys que, cada any, tenen la missió de fer el canvi de senyera enfilada dalt del turó. La propera sortida de la colla serà el dia 6 de febrer en una matinal pels volts de les Maioles, a l’Anoia.