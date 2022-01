L’ONG Mans Mercedàries de Martorell fa una crida a la solidaritat per acabar l’Escola Lutgarda d’Ongata Rongai de Kenya. Tal com va ocórrer l’any passat, quan els voluntaris de l’associació van necessitar l’ajuda ciutadana per poder acabar les obres del primer pis, enguany tornen a demanar el màxim de suport per finalitzar l’obra. Actualment, manca col·locar les finestres, tota l’electrificació i pagar gran part del que ja s’ha avançat en aquest pis i teulada. La construcció de l’escola Lutgarda d’Ongata Rongai es va iniciar el 2015 i és la resposta de les Mercedàries Missioneres i de l’ONG a les famílies d’aquest barri, qui van demanar-los ajut per tenir un lloc segur per als seus fills i filles. En aquest indret, actualment, hi ha molts segrestos de nens i nenes al carrer pel tràfic d’òrgans i les xarxes de prostitució. Es pot col·laborar a www.mansmercedaries.org/donacions