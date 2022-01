El Geoparc de la Catalunya Central i la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages van ser els dos elements protagonistes de la proposta que la comarca del Bages va presentar a Fitur. El Geoparc de la Catalunya Central va prendre part de la presentació conjunta que van fer tots els geoparcs de l’estat a l’estand del govern d’Aragó. La trobada va servir per donar a conèixer la nova web www.geoparques.es, i les accions de màrqueting on line que es faran aquest any. L’enoturisme va presentar a l’estand de Catalunya del projecte Rutes del vi de Barcelona, impulsat per la Diputació de Barcelona. El projecte compta amb la col·laboració de les DO d’Alella, Pla de Bages i Penedès i la participació d’una quarantena de cellers d’aquestes DO. L’objectiu és posicionar la Destinació Barcelona com una destinació enoturística i atreure nous públics a la ciutat i a la resta de la província.