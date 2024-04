Els Moixiganguers d’Igualada expliquen els castells des de dins en una xerrada d’AUGA

El teatre l’Ateneu d’Igualada va acollir la conferència «El castell des de dins» a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada. La xerrada organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) va atraure un nombrós públic. Pau Mestre, vicepresident de la colla castellera, i Guillermo Prieto, responsable de l’àrea econòmica dels Moixiganguers, van explicar de l’estructura dels castells i de la tècnica per carregar-los. El públic assistent va aprendre els tipus de castells que existeixen i com es duen a terme. Prieto va parlar dels valors dels castells: força, equilibri, valor i seny.