Desapareguda a Madrid: L'informe de l'FBI, contra el marit d'Ana Henao

Ana Henao va desaparèixer del seu pis de Madrid el 2 de febrer. El seu marit, David Knezevich, àlies Dusan, va ser detingut el dissabte passat a Miami acusat de segrest. Aquest divendres, un tribunal de Florida decidirà sobre el seu futur. L'FBI ha presentat a la fiscalia el seu informe preliminar, en el qual avança més indicis i proves contra Knezevich, del qual Henao tractava de divorciar-se quan es va instal·lar a Espanya.

El canal de recerca i successos de 'Prensa Ibérica' va revelar aquest dimarts les principals proves obtingudes per la policia espanyola i l'FBI contra Knezevich. Ara, l'informe de l'agent especial Andre Gilles, destinat a la divisió de l'FBI a Miami apuntala més les sospites contra el marit de la dona desapareguda.

La nit del segrest

Assenyala, per exemple, l'última vegada que Ana Henao va ser vista amb vida, a les 2.20 de la tarda del 2 de febrer, quan va entrar en el seu pis. A les 9.27 d'aquella nit, un home que porta posat un casc de moto entra en l'edifici de Madrid on ella vivia, baixa les escales i ruixa amb pintura les càmeres de seguretat. No aconsegueix encegar-les del tot, i s'aprecia com deixa cinta adhesiva a la porta per a poder tornar i entrar més tard sense haver de trucar a l'intèrfon.

Després, l'home "mira directament" a la càmera, segons l'informe de l'FBI, que assenyala que té característiques físiques similars a Knezevich. A dos quarts d'onze d'aquesta mateixa nit, l'home és gravat "sortint de l'ascensor" arrossegant una maleta.

Cinta adhesiva

L'informe de l'FBI afegeix que la policia espanyola va seguir el rastre d'aquest esprai de pintura i va aconseguir arribar a la botiga on es va vendre el mateix dia de la desaparició d'Ana. La càmera de seguretat de la botiga mostra el comprador, "un individu que sembla ser Knezevich". A més de l'esprai de pintura negra, l'home va comprar "dos rotllos de cinta adhesiva".

La recerca ha descobert l'existència d'una dona colombiana, el mateix país que Ana Henao, a la qual Knezevich va conèixer a través d'una aplicació de cites l'octubre de 2023. La dona ha declarat que el 3 de febrer, un dia després de la desaparició a Madrid d'Henao, Knezevich la va escriure diversos missatges de whatsapp en els quals li demanava ajuda. Li comentava que un amic seu serbi era escriptor, que tenia un personatge d'una dona en la seva nova novel·la i que necessitava que li digués com "parlaria una dona colombiana".

Els missatges falsos

Knezevich li demana a la seva amiga que tradueixi "de l'anglès a un perfecte colombià" aquest paràgraf: "He conegut a algú meravellós. Té una casa d'estiu a unes dues hores de Madrid. Ens n'anem i passarem uns dies allí. Hi ha poca cobertura. Et trucaré quan torni. Petons". Es tracta del mateix missatge, gairebé idèntic que dues amigues d'Ana Henao van rebre, un en anglès i un altre en castellà, el 3 de febrer, quan ella ja havia estat segrestada. La policia i l'FBI creuen que el seu marit va utilitzar a aquesta amiga per a escriure-les des del mòbil d'Ana i guanyar temps per a escapar.

Turquia, Belgrad, Madrid

L'FBI ha descobert també que Knezevich va agafar un avió des de Miami fins a Istanbul el 27 de gener. Des d'allí va anar amb cotxe fins a Belgrad. El 29 de gener, va llogar un Peugeot 308 a Sèrbia. L'amo de l'agència de cotxes va declarar que quan el va retornar, cap al 15 de març, el cotxe tenia les finestres tintades, s'havien canviat els marcs de la matrícula i havien desaparegut dos adhesius.

El registre del vehicle va demostrar que Knezevich havia conduït 7.677 quilòmetres en aquests dies. La distància de Belgrad a Madrid, anada i tornada, és de 5.200 quilòmetres.

La policia espanyola, per part seva, va descobrir que l'amo d'un cotxe havia presentat una denúncia perquè algú havia robat les seves matrícules en els dies crítics a la desaparició d'Ana Henao. El cotxe estava aparcat al carrer Francisco Silvela de Madrid, la mateixa on vivia i on va ser segrestada la dona.

Cabines de peatge

L'informe de l'FBI assenyala que el cotxe amb aquestes matrícules robades va creuar per dues cabines de peatge la nit del 2 de febrer, hores després del segrest. Els vídeos de les cabines mostren que el cotxe és un Peugeot 308, amb les finestres tintades, per la qual cosa no es distingeix al conductor. Una de les cabines de peatge està prop d'Ajalvir, a la Comunitat de Madrid.

Les dues últimes dades que recull l'informe de l'FBI parlen de maniobres per a fer-se passar per la dona desapareguda. Ana Henao era sòcia del seu marit en una reeixida empresa tecnològica. Després de la seva desaparició, Knezevich ha tractat de desfer-se del patrimoni comú, valorat en uns 15 milions de dòlars.

Les falses Ana

A l'informe de l'agència federal nord-americana, s'inclou com una dona que va dir ser Ana Henao va trucar el 4 de març a una companyia d'assegurances per a cancel·lar tres pòlisses d'assegurança de diversos vehicles de l'empresa. A la trucada s'aprecien veus de nens, l'FBI subratlla que Ana Henao no té fills. Després, van descobrir que la dona que havia trucat fent-se passar per ella havia utilitzat un telèfon mòbil propietat de l'empresa del seu marit.

L'última pista contra el marit va sorgir el 24 d'abril. Una empleada seva va contactar amb l'FBI i va explicar que el seu cap l'havia ordenat fer-se passar per la seva dona per a obrir un nou compte bancari. Fins i tot li havia donat el número de seguretat social de la desapareguda perquè no tingués problemes burocràtics. L'empleada va comunicar al seu cap que no estava còmoda amb aquesta tasca i ell li va respondre que era imprescindible perquè tots poguessin cobrar les seves nòmines i li va dir que "no puc trucar jo, perquè tinc veu de noi".

El divendres, 10 de maig, se celebrarà en un tribunal de Florida la vista judicial que decidirà sobre el futur de David Knezevich. La policia espanyola i l'FBI continuen treballant per a trobar a la seva dona, Ana Henao, viva o morta. Knezevich és l'únic sospitós del seu segrest i l'únic que podria explicar què va fer amb ella.