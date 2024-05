David Bonvehí formarà part de la llista liderada pel PNB a les europees

El bagenc David Bonvehí, darrer president del desaparegut Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat), formarà part de les llistes de la candidatura de les eleccions europees Coalició per una Europa Solidària (CEUS), que lidera el Partit Nacionalista Basc (PNB). Bonvehí s’hi adhereix com a número 55 a través de la nova plataforma creada per a l’ocasió Treballem per Catalunya, impulsada per persones i organitzacions que provenen de l’espai polític de l’antiga Convergència i Unió (CiU). La plataforma pretén defensar a Europa les «nacions sense estat» i «resoldre l’orfandat política» del nacionalisme català, que així tindrà «un canal obert al Parlament Europeu».

David Bonvehí ocuparà un lloc simbòlic a la llista de la coalició que lideren els nacionalistes bascos a Europa. Ho farà a través de la plataforma Treballem per Catalunya, que ja compta amb el suport de dos centenars de persones i organitzacions que provenen de l’espai polític convergent i d’altres partits i projectes polítics que s’hi han «emmirallat» aquests últims anys. Segons el bagenc, l’adhesió a la candidatura de CEUS «esdevé una oportunitat real per resoldre l’orfandat política que senten avui molts ciutadans de Catalunya i que trobaran a les pròximes eleccions europees una papereta que respongui als seus interessos polítics».

Bonvehí afirma també que s’incorpora a la coalició perquè creu «amb una candidatura de caràcter nacionalista per representar les nacions sense estat i per intentar influir dins el grup demòcrata liberal europeu com a catalanistes» i justifica la seva presència a la llista «per haver estat l’últim president del PDeCat i una persona sempre molt vinculada als altres partits nacionalistes de l’estat espanyol».

La plataforma demanarà l’adhesió de persones i de projectes polítics que defensin a Europa una Unió Europea «de nacions i pobles», que «lluiten contra la recentralització estatal i la uniformització que els grans partits espanyols intenten imposar» i vol promoure «un projecte polític englobat dins la família liberal-demòcrata europea», on el catalanisme polític havia perdut la seva veu en els últims anys. Així mateix, entre els seus objectius hi ha el de «culminar el reconeixement del català, com a llengua oficial de la Unió Europea» i treballar per defensar els interessos de les persones i les empreses catalanes davant les institucions europees. La plataforma, que aquests dies està sumant adhesions, compta amb el suport d’antics membres i dirigents de l’òrbita convergent com Marta Pascal, Marc Solsona, Roger Montañola, Sergi Miquel, Genís Boadella o Ferran Bel.

La Coalició per una Europa Solidària (CEUS), que concorrerà a les eleccions del 9 de juny, estarà formada pel Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària, que tornen a concórrer junts en les europees sota el mateix nom que en els últims comicis, però ara també suma Proposta per les Illes (PI) i els partits navarresos Geroa Sociaverds i Atarrabia Taldea.

La coalició també comptarà amb el suport de la plataforma Treballem per Catalunya, promoguda per David Bonvehí, que va ser president del PDeCAT, des de l’any 2018 fins al passat mes d’octubre, quan la formació es va dissoldre. L’advocat i polític bagenc també va ser diputat al Parlament de Catalunya i alcalde de Fonollosa.