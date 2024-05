Castellbell fa pressió perquè les parcel·les de les urbanitzacions estiguin desbrossades

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha iniciat una campanya per reforçar la pressió per aconseguir que les parcel·les de les urbanitzacions estiguin desbrossades abans de l’estiu. Segons fonts municipals, amb la voluntat de minimitzar el risc d’incendi forestal, el consistori s’ha adreçat a les propietats de les finques de les urbanitzacions de Mas Enric i Can Prat, en primera instància, i, posteriorment, la Vall de Montserrat perquè en 30 dies solucionin les acumulacions descontrolades de vegetació. Durant les darreres setmanes l’Ajuntament ha fet una inspecció tècnica visual per detectar l’estat de les parcel·les a través del qual s’han detectat, tan sols a Mas Enric i Can Prat, una seixantena de propietats que cal desbrossar.

Una vegada rebuda la notificació, el consistori deixarà aquest marge de temps perquè les propietats de les parcel·les executin les tasques per desbrossar els solars que suposen un perill en cas d’incendi forestal. Les mateixes fonts han explicat que, passat un temps prudencial, si l’Ajuntament no obté resposta, actuarà de manera subsidiària i traslladarà el cost de les actuacions a les propietats que no actuïn.

Consells de protecció

L’Ajuntament fa un recordatori dels consells d’autoprotecció de Protecció Civil de la Generalitat per a cases amb espai de jardí a l’exterior. Es demana que al voltant de la façana es mantingui una franja lliure de vegetació i de restes vegetals de dos metres com a mínim i que si es disposa d’arbres la distància mínima sigui de sis metres entre ells i que les capçaleres dels arbres no es toquin.