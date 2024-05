Torrent diu a Manresa que “cal donar continuïtat a les polítiques industrials ja iniciades” de la comarca

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha estat aquest dimecres al Bages, participant primer en una reunió a Manresa amb empresaris i empresàries de la comarca, acompanyat per l’alcalde, Marc Aloy, el diputat i candidat a les eleccions al Parlament, Ferran Estruch, la presidenta d’ERC Bages, Marta Viladés, i la directora dels serveis territorials del departament, Teresa Clotet.

“Cal donar continuïtat a les polítiques industrials ja iniciades”, ha dit el conseller en el marc de la trobada amb representants empresarials, una quarantena, en la que s’ha fet una repassada de les polítiques industrials i d’ocupació de la Generalitat, i s’han tractat els principals reptes a afrontar. Torrent ha posat sobre la taula que “és essencial analitzar com les polítiques industrials i les de promoció del treball digne i de qualitat poden millorar la situació econòmica de la població del Bages en consonància amb la seva contribució al VAB de Catalunya.” La solució, ha dit Torrent, passa probablement “per implementar altres polítiques relacionades amb habitatge, mobilitat i altres àmbits.”

Així mateix, el conseller ha afegit que aquests darrers 3 anys el Govern ha aportat, al Bages, més de 13 milions d’euros (13.420.803,07€) d’ajudes “per a la reactivació econòmica, reindustrialització i millora de la competitivitat de les empreses, comerços, artesania i persones emprenedores”, que han afavorit 616 beneficiaris.

Estruch, número 17 de la candidatura d’Esquerra, ha explicat que “cal seguir treballant per fer una comarca més industrial i amb ocupació de qualitat”, i en aquest sentit ha assenyalat que, durant la darrera legislatura, el Govern republicà ha destinat al Bages més de 49 milions d’euros (49.818.742,26 €) “pel foment de l’ocupació, amb 10.347 persones beneficiades amb accions per millorar la seva ocupabilitat.” Estruch ha remarcat “l’evolució favorable de les dades d’ocupació i de creació d’empreses a la comarca”, destacant l’aportació del sector industrial al valor afegit brut (VAB) comarcal, que és considerablement superior al de la mitjana catalana.

Pel que fa al Servei d’Ocupació de Catalunya, ERC preveu reforçar-hi la participació dels actors locals a través de l'impuls de les estratègies territorials. Una nova manera de gestionar les polítiques de promoció de l'ocupació que permetrà dissenyar actuacions més dirigides a les necessitats reals de les empreses.

La responsable del departament a la Catalunya central, Teresa Clotet, ha afegit que “des del territori s’ha treballat per enfortir el vincle amb els actors socials del territori i fer arribar a la conselleria les demandes de les empreses i ens locals”. Aquesta sintonia s’ha evidenciat en la trobada d’avui i en el notable increment de projectes de formació dual que s’han aixecat a la comarca, molt valorats per les empreses per la seva qualitat i alt nivell d’inserció, ha conclòs.

Per últim, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha reiterat les polítiques de creixement industrial i de generació d’ocupació que impulsa ERC, amb l’exemple concret de l’inici de les obres del polígon Pont Nou.

Després de la trobada empresarial, Torrent ha fet una visita d’obres al nou sector industrial La Cort II de Cardona i al Fòrum Universitat Empresa de la UPM Manresa (EPSEM).