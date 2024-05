Alerten d'una estafa que suplanta la identitat dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra alerten que torna a estar de moda una estafa en què els ciberdelinqüents intenten aconseguir les dades de les seves víctimes suplantant el cos. Mitjançant un missatge de correu electrònic, els estafadors es fan passar pel cap dels Mossos d'Esquadra Eduard Sallent i et demanen que els enviïs un correu amb l'objectiu de tenir accés a les teves dades.

El correu diu que és una citació judicial i té un document adjunt suposadament fet per la "direcció de la policia". En aquest sentit, està firmat pel comissari en cap actual dels Mossos. El missatge diu que la persona que rep el correu està acusada d'un delicte de pornografia infantil i dona 48 hores per justificar la innocència tot contestant el mateix correu, que és el que no es pot fer amb aquesta estafa. El missatge amenaça que, si no es contesta el correu, es remetrà l'informe a Joan Ignasi Elena, l'actual conseller d'Interior, i s'emetrà una ordre de detenció.

Recentment, el cos policial ha llançat un avís des del perfil oficial de X (abans Twitter): "Continua aquesta estafa en què es fan passar per nosaltres. T'envien una citació falsa d'un suposat tribunal. No hem enviat aquest correu, esborra'l i no donis cap dada personal", informen en la piulada.

Tal com s'aprecia en la imatge adjunta en la publicació, el document en qüestió emula una carta de citació judicial per diversos delictes. Els estafadors no passen per alt detalls com l'escut de l'organització o la signatura del cap del cos policial que també apareixen en el text.