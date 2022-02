Amb motiu del DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau), els alumnes del Bat PRO de Fedac Manresa van iniciar una campanya de recollida de signatures en favor de la pau. Arran dels darrers esdeveniments al voltant del conflicte russoucraïnès, i aprofitant la celebració d’aquesta data, van proposar la campanya: «Sí a la mediació i el diàleg, no a la guerra». Els joves de les escoles FEDAC van fer sentir la seva veu que no és altra que la repulsa total davant de qualsevol violència. L’objectiu, en una primera fase, és recollir signatures per tal de presentar-les als mitjans de comunicació, i així trencar el «silenci que claudica» i que «ens fa muts i còmplices d’un futur que no volem», expliquen en la seva campanya.