Una trentena de persones van participar en les quatre sessions del primer curs de marxa nòrdica per a gent gran que va organitzar l’Ajuntament de Calaf. Sota el guiatge de monitors titulars i amb la cessió del material necessari per a la pràctica d’aquesta activitat esportiva, els caminaires van fer dues sortides per l’entorn de Calaf, durant els mesos de desembre i febrer, i dues sortides amb bus al Parc de Collserola i al Parc del Montnegre i el Corredor, els mesos de gener i març. A partir del mes de setembre és previst dur a terme la segona part del curs que consistirà en un cicle d’intercanvis amb altres municipis adherits al projecte de la Diputació de Barcelona.