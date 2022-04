La Secció Sardanista de Martorell ha engegat una campanya de micromecenatge per tal de confeccionar una nova senyera per desplegar a la muntanya de les Torretes per la Diada Nacional de Catalunya.

Degut al pas del temps i a diverses bretolades sofertes, l’entitat ha vist la necessitat de confeccionar una nova senyera per seguir endavant aquesta tradició que agrupa més de 400 persones cada 11 de Setembre a la muntanya martorellenca. Per tal d’aconseguir fons, es posaran a la venda els fragments de la senyera original en paquets de nou (cinc de grocs i quatre de vermells). Aquests lots es podran aconseguir a les activitats que organitzi la secció sardanista, i també a la llibreria Miró, al carrer Santacana, número 12, de Martorell. Durant les properes setmanes s’habilitarà un apartat específic al web sardanesamartorell.cat amb tota la informació de la campanya, que compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Martorell.