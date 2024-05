L’entitat abrerenca «Vive y Baila» celebra el seu 10è aniversari amb una festa solidària

L’entitat «Vive y Baila» d’Abrera va celebrar el seu 10è aniversari amb una festa solidària a benefici del projecte @llerrebyjordi. Durant la jornada totes les persones assistents van gaudir d’un tastet de totes les activitats per a adults que ofereix l’entitat com ioga, zumba, dansa del ventre, strong i core. Els més xics van gaudir de ZumbaKids i d’una sessió de funky. També, es va organitzar un dinar comunitari i un activitat de «life coach». Durant l’acte, es va lliurar un xec per valor de 6.481,79 euros que es destinarà a la investigació de les malalties autoinflamatòries sistèmiques, a través de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A l’acte hi van assistir Jesús Naharro, alcalde d’Abrera; Francisco Sánchez, regidor de cultura; i els pares de Jordi.