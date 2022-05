Durant la Festa Major del nucli de la Torreta, a Sant Feliu de Lluelles, municipi de Montmajor, es va recuperar el ball dels cascavells, després de dos anys d’aturada per la pandèmia, inaugurant, alhora, la plaça on tradicionalment es venien ballant. El mateix dia que s’ordenava l’aïllament de la població, el març del 2020, els veïns d’aquest petit nucli, feien un titànic esforç per acabar d’enllestir la plaça amb l’esperança de que un dia o altre podrien tornar a ballar els cascavells. Enguany, després de la missa i la processó, una quarantena de joves i nens i nenes, sota la direcció de Lluís Montraveta Montraveta, acompanyats del músic, Jordi Xandri Bernadich, van exhibir la força d’una dansa col·lectiva ben arrelada en el territori. Durant la festa van estar acompanyats pel grup de dansa Berguedana de Folklore Total, que va compartir ball amb els de la Torreta i pels gegants i grallers del comú de Montmajor.