La plaça del Raval de Talamanca va acollir un dinar solidari amb l’objectiu de recollir diners a favor dels refugiats d’Ucraïna. Per dur a terme el dinar solidari hi van col·laborar els tres restaurants locals del poble: Les Voltes, Cal Ros i la Botigueta, que van aportar els aliments; també, alguns comerços de Navarcles i l’Ajuntament de Talamanca. L’aportació aconseguida de la venda de tiquets del dinar, de la fila zero i del sorteig en acabar l’acte va fer que es recaptés un total de 4.397 euros que es destinarà a la Fundació del Convent de Santa Clara. Cal destacar l’aportació de 2.000 euros que va dur a terme l’Associació de Propietaris de Talamanca.