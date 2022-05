Navarcles va acollir una altra concentració a la plaça de la Vila contra la guerra a Ucraïna, organitzada per la Plataforma Navarcles per la Pau i la Solidaritat i que va tenir el testimoni excepcional de sor Lucía Caram, que ha fet uns quants viatges a aquell país per recollir-hi refugiats, i actualment fa una campanya per adquirir trenta ambulàncies per portar-les al front bèl·lic. La trobada es va cloure amb «Música per la Pau», que va anar a càrrec dels músics Raquel Vázquez i Xavi Miranda. -Jaume Grandia