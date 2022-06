La pista de bàsquet del Complex Esportiu del Vell Congost es va convertir en un gran tatami per acollir el Festival de Final de Curs de Judo d’Esport7, organitzat per Esport7 i Judo Moià. Van ser dues macroclasses d’una hora i mitja de durada cada una adreçades a infants d’entre 6 i 12 anys la primera i d’entre 3 i 5 anys la segona. En aquestes dues sessions prop de 300 judokes de l’Esport7, el Club Judo Moià, però també vinguts d’escoles del Bages, Moianès, així com de Ripoll i d’alguns municipis d’Osona i del Vallès Oriental, van fer una classe de judo davant dels seus pares i van poder conèixer altres infants que practiquen judo. Les classes incloïen demostracions per part dels professors, activitats amb inflables interiors i una participació final amb els pares.