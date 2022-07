L’institut Lacetània de Manresa aprofita l’estiu per impulsar les experiències internacionals, tant entre l’alumnat com entre el professorat. Durant els mesos de juny i juliol, setze alumnes del centre estan participant en estades de pràctiques a Itàlia i la República Txeca que els permeten adquirir experiència en les seves especialitats. Concretament, vuit alumnes de grau mitjà i un de grau superior dels estudis de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Instal·lacions de Telecomunicacions i Gestió Administrativa han fet pràctiques a la ciutat italiana de Bolonya durant tot el mes de juny juntament amb un alumne de Disseny en Fabricació Mecànica, que allargarà l’estada fins a principis d’agost. Set alumnes del cicle formatiu de Gestió Administrativa fan una estada a la República Txeca durant tot el mes de juliol, en el marc del programa Erasmus, durant la qual faran cent hores de pràctiques en empreses del país. Pel que fa al professorat, la coordinadora de Mobilitat de l’institut, Cristina Coma, ha viatjat a Bolonya, a Itàlia, per participar en una trobada de professorat.