Durant aquest mes, es pot visitar entre setmana, de 10.30 a 14 h, el Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià. Les Coves del Toll estan considerades com un dels conjunts càrstics més bells de la península i en el grup de les Grans Cavitats Catalanes. El Parc Prehistòric de les Coves del Toll també és parlar de natura: cinc hectàrees forestals, coves com les Toixoneres, Toll o Morta, l’Avenc del Bassot, les Covetes, el Cau, la Balma de la Surgència, la reproducció d’un poblat prehistòric, afloraments de calcàries coral·lines, gresos, conglomerats, torrents amb salts d’aigua, i tot ben emmarcat per un bosc de roure martinenc amb boix combinat amb vegetació de Ribera.