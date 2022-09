La Travessa de les tres ermites serà el 23 d’octubre i l’organitza el departament de Gestió de l’Espai Públic i Equipaments de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb el suport logístic i preventiu de l’ADF d’Olesa. El guia de Natura, Joan Soler, serà l’encarregat de fer la sortida guiada, i en la qual es resseguirà les tres ermites: la de Sant Jaume, Sant Pere Sacama i Sant Salvador de les Espases. El recorregut de vint quilòmetres de distància té una dificultat alta, cal estar acostumat a caminar per la muntanya així com tenir certa resistència. El lloc de trobada serà a la plaça de Fèlix Figueres i Aragay (davant de l’Ajuntament) a les 7.30 h del matí. A causa de l’exigència del recorregut, la ruta està planificada expressament per passar per punts de retorn en cas de necessitat. Es recomana inscriure’s a rutes@olesademontserrat.cat, al 93 778 0050 (ext. 3801) o a la recepció de l’Ajuntament. Cal portar aigua, esmorzar, calçat i roba adequada.