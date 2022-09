L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a través de la regidoria de Gent Gran, va organitzar al CCC La Vinícola una sessió de ball per a la gent gran. Es tracta de la recuperació d’una activitat molt demanada i esperada pel col·lectiu de la gent gran, i que es va veure condicionada per la pandèmia de la covid-19 i pel cessament d’activitat de la junta de l’Associació de la Gent Gran del municipi. La gent gran montbuienca va poder gaudir d’una gran tarda de ball, amb accés lliure i gratuït per a tothom, i amb els ritmes melòdics de Lorena. El proper ball de la gent gran serà diumenge, 2 d’octubre.