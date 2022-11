La biblioteca de l’institut Lacetània de Manresa portarà el nom de Rosa Lóbez, la bibliotecària que va impulsar aquest equipament que s’ha convertit en un dels principals valors afegits del centre. El bateig de la biblioteca es va fer en un acte senzill però molt significatiu, al qual va assistir personal jubilat de l’institut, l’equip actual i la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. Lóbez va agrair el reconeixement i va destacar que l’èxit de la biblioteca de l’institut Lacetània és fruit d’un treball col·lectiu i de l’aposta dels diferents equips directius del centre i de l’AMPA per aquest equipament. A l’acte hi van intervenir les antigues i l’actual bibliotecària del centre, que van assenyalar l’important paper que té la biblioteca per a tot el col·lectiu del centre, no només des del punt acadèmic sinó també social.