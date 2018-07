Guixers no ha aportat cap animal a la gossera en el primer any de gestió

L'Ajuntament de Guixers no ha fet ús encara del centre de recollida de gossos de Solsona un any després que s'hagi posat en servei. Guixers es va convertir en el primer municipi a formalitzar un conveni amb el de Solsona, on està ubicada la gossera, per a la utilització del servei situat a la capital del Solsonès.

Marià Chaure, alcalde del municipi, manifesta que «des de l'equip de govern vam creure adient adherir-nos-hi, ja que el servei és bo i necessari» tot i que cap usuari del territori n'hagi disposat. Chaure afegeix que cal tenir en compte que «parlem d'un municipi rural molt disseminat, per tant, el servei és relatiu». En el moment del conveni, la gossera municipal va passar només a acceptar gossos de municipis amb els quals hagués formalitzat un conveni prèviament.

El centre de recollida de gossos es va estrenar el setembre de l'any 2016 a Solsona, on l'objectiu de l'Ajuntament de la capital de comarca era poder firmar convenis de col·laboració amb els consistoris de l'entorn.