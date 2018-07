Un emocionat Barcons relleva el difunt Colell al consistori de Llobera

El republicà Gerard Barcons s'ha convertit en el nou batlle de Llobera en el ple que es va celebrar ahir a la tarda. Barcons substitueix l'alcalde Josep Colell, que va morir de malaltia. En el ple de relleu es respirava un ambient encara trist per la pèrdua del batlle anterior. Familiars de Colell van ser a la sala.

La composició del ple és de tres electes de la llista d'ERC i dos del PDeCAT (abans CiU). Barcons va rebre els tres vots dels seus i un quart d'un dels dos regidors que han estat a l'oposició. L'altre vot va ser en blanc. Així, amb tan sols 26 anys, Barcons es converteix en l'alcalde més jove del municipi i també de la comarca.

Un cop proclamat, va prometre els càrrecs davant la secretària municipal, Meritxell Sorribas. Barcons es va mostrar trasbalsat per la situació. «Mai hauria imaginat que em trobaria en aquesta situació», va comentar en la seva primera intervenció ja com a alcalde. I també va voler deixar clara la seva vinculació al projecte de qui l'ha precedit en el càrrec: «L'alcalde serà el Josep [Colell] fins al final de mandat».

En la sessió d'ahir, prèvia a l'elecció d'alcalde, també es va procedir a la incorporació de Dolors Caelles com a regidora, que cobria també el buit al grup republicà que va deixar-hi l'alcalde difunt. La presència del tercer regidor és la que atorga la majoria al govern d'ERC. El nou batlle tindrà el suport directe de Jaume Badia, fins ara regidor d'Hisenda, Benestar i Família, i de Dolors Caelles, la nova regidora.



Cartipàs pendent

Ahir només es va triar el nou alcalde, que, de fet, en els darrers mesos ja havia exercit com a tal davant la malaltia de Colell. No es va fer la redistribució del cartipàs, que s'afrontarà els propers dies. Fonts properes als republicans han admès que «el rellotge ha començat a córrer i pròximament hi haurà la negociació, encara que «ens costa coincidir». Caldrà veure com encaixa Barcons el suport del regidor del PDeCAT.