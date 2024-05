L'Associació Fènix recapta 2.240 euros de la desfilada solidària d'Oliana Bube

La Fundació Fènix del Solsonès que té l'objectiu de «fer pinya» amb persones que pateixen o han patit càncer, i els seus familiars, van recaptar un total de 2.240 euros en el marc d'un passi de models a l'establiment Oliana Bube. Aquesta quantia va ser recollida a partir de la venda de tiquets per un sorteig que s'hi va fer, en què s'oferien fins a cinquanta obsequis cedits pels mateixos col·laboradors de la desfilada. Aquest donatiu li permetrà a l'organització seguir oferint els seus serveis de forma gratuïta.

Un primer passi de models amb roba de primavera-estiu, encetava l’esdeveniment, acompanyat d’una ambientació musical diferent per a cada conjunt exhibit. Tot seguit l’Associació Fènix va aprofitar per explicar com van ser els orígens de l’entitat, que va néixer l'any 2009, com també els serveis que actualment ofereix després de quinze anys des de la seva fundació, donant lloc a dues desfilades més.

La venda de tiquets pel sorteig de cinquanta obsequis cedits pels col·laboradors de la desfilada, van permetre recollir 2.240 euros, que l’organitzadora de l’esdeveniment, Amèlia de BuBe, va fer entrega al final de l’acte al president de Fènix.

En l’apartat d'agraïments, tant l’organització com Fènix varen ressaltar la solidaritat dels col·laboradors cedint els obsequis, l’alegria i color de les models en els diferents passis així com el treball impecable de l’estilista per vestir les models de la desfilada.

Jordi Riart, en nom de Fènix va finalitzar, va agrair a Amèlia de BuBe, l’esforç organitzatiu de la Desfilada Solidària i l’entrega de la recaptació, que permetrà seguir oferint els serveis gratuïtament, com ho ha fet fins ara.

L’acte va acabar amb un complet aperitiu per a tots els assistents.