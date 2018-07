Una productora busca famílies a Solsona per participar en un nou concurs televisiu

La productora Veranda Televisió, productora de la sèrie "Merlí" i "Oh Happy Day", prepara un nou concurs televisiu familiar. Per aquest motiu, la companyia ha fet una crida a les famílies solsonines que vulguin participar al càsting. Persegueixen un perfil molt familiar i col·lectiu que s'haurà de sotmetre a proves fetes per diversos famosos catalans per veure si els seus membres es coneixen bé entre ells realment. El premi del concurs és una dotació econòmica. Els interessats poden inscriure's a concursfamilia@veranda.tv fins dimecres vinent, dia 18 de juliol.