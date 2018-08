La Diputació subvenciona el programa informàtic Hèstia dels Serveis Socials del Consell

La Diputació de Lleida ha subvencionat la totalitat del cost del programa informàtic Hèstia que utilitza els Serveis Socials Bàsics del Solsonès.

El programa s'utilitza per registrar l'activitat diària dels Serveis Socials i és una eina bàsica per poder obtenir les dades i elaborar la memòria anual del servei. Hèstia permet gestionar bona part de les matèries i aporta una manera «íntegra, fàcil i intuïtiva de gestionar la informació dels diferents mòduls», segons informa el Consell, que afegeix que el programa els permet «conèixer les problemàtiques i necessitats i ens ajuda a conèixer la realitat social del Solsonès a fi de poder prioritzar actuacions per donar-hi resposta».

El servei comporta un cost per als ens beneficiaris que està regulat per un preu públic d'acord amb les condicions específiques de prestació del servei; és aquest cost el que la Diputació de Lleida ha subvencionat al Consell Comarcal del Solsonès.