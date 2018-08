Territori de Masies celebra la seva diada dissabte al santuari del Miracle, a Riner

La diada de Territori de Masies es celebra aquest dissabte, 4 d'agost, a partir de les vuit del matí, amb un seguit d'actes emmarcats dins la Festa Major del Miracle. A les vuit hi haurà la rebuda dels participants, que s'organitzaran amb cotxes per anar al lloc d'inici de la ruta.

A dos quarts de nou començarà el Viatge pel paisatge prehistòric del Baix Solsonès, ruta creada i guiada per la investigadora i divulgadora en història Laura de Castellet. A partir de les onze, hi haurà portes obertes a la cistelleria de la Maria Cardús, un artesana més que tria el Miracle com a lloc de creació.

A dos quarts de dotze començarà el tast degustació al claustre del santuari del Miracle, amb la participació de més d'una vintena de productors i restauradors de Territori de Masies i rodalies. El tast inclou un llibret informatiu dels productors i els productes.