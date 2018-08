La Ruta del Barroc aplega 400 visites

La Ruta del Barroc feia els seus primers passos el desembre de l'any passat, va començar al santuari del Miracle (Riner) i ha re-corregut diversos punts de la comarca relacionats amb el període artístic. Fins ara, l'activitat ha inclòs unes quatre-centes visites, xifra que segons l'organització, és un èxit de públic.

L'itinerari, entre els municipis de Riner i Pinós, al sud del Solsonès, vol reivindicar diversos punts turístics barrocs en una mescla «d'art, patrimoni, gastronomia, història i vivències», en paraules de l'alcalde de Riner, Joan Solà.

A part del suport de l'Ajuntament de Riner, la Ruta del Barroc també té el de l'Ajuntament de Pinós, la comunitat benedictina del Miracle, el Patronat de Turisme del Solsonès, Solsonès Barroc i el Museu Diocesà i Comarcal.



Patrimoni desconegut

Hi ha persones que fan la ruta sencera i n'hi ha que la fan per trossos, segons apunta l'organització. Un dels elements més visitats és el retaule del Miracle, «el més gran de Catalunya», segons l'alcalde Joan Solà. L'església rep unes mil visites per any. Tot i així, «segueix sent una gran desconeguda», afegeix el guia de l'itinerari, Xavier Solà. Un altre dels punts que configuren l'itinerari és la visita a l'església de Sant Pere de Matamargó, «molt més desconeguda i una sorpresa per a la majoria de visitants», continua el guia de Riner.

Tant l'església de Sant Pere com la de les Cases de Matamargó acullen retaules barrocs, «dels darrers que van ser construïts per part de la saga de la família Pujol», explica Solà. El retaule barroc de l'interior de Sant Pere de Matamargó és una obra molt notable de diverses generacions dels escultors Pujol. A més a més, l'església també és coneguda com la Catedral dels Pagesos.

Tanmateix, i «més enllà dels retaules», el que s'ha de posar de manifest per enllaçar el recorregut és «com era la vida en aquell temps, i intentar que els visitants ho visquin tan properament a aquella realitat com sigui possible», continuen.



Experiències

La ruta comença a l'Espai Barroc, dins del que era l'alberg del santuari, que transporta els visitants al segle XVIII. L'organització ha comptabilitzat més de dues-centes visites a l'espai-museu.

El recorregut també s'atura a l'església inacabada del Miracle i al claustre del monestir, abans de la degustació del dinar barroc al restaurant del Miracle, amb plats com ara la sopa de blat escairat. La idea és que les persones participants a la ruta puguin gaudir d'experiències relacionades amb el període històric, «i el resultat està sent molt bo», continua l'organització.

Ramon Maria Casas i Laura Villaró, de les Cases de Matamargó, una altra de les destinacions bar-roques de la comarca, expliquen que fa uns mesos van premsar raïm «i vam tornar a utilitzar les tècniques dels temps del barroc, quan aquí vivien trenta persones de manera autosuficient», segons Laura Villaró. La producció i venda de vi va fer que, a l'època del barroc, el sud del Solsonès tingués un fort poder econòmic, afegeix l'alcalde de Riner, Joan Solà.



Col·laboracions

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), durant el dar-rer mes de juliol, i el festival de música Espurnes Barroques, durant els mesos de maig i juny, són dues col·laboracions de la Ruta del Barroc. L'Ajuntament de Riner també ha organitzat diversos concerts del FeMAP sobre la plataforma de fusta construïda durant la primera fase de restauració del pati interior de la Casa Gran del Miracle.