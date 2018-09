«Hem solucionat els malentesos amb l'ANC»

Gerard Casas és el macip major (l'equivalent a president) de l'Agrupació de Geganters, l'entitat responsable del folklore solsoní de Corpus i de la festa major. Té 28 anys i és el segon any que encapçala l'actual junta de quinze membres de l'entitat.

Quins reptes s'ha fixat en el seu mandat al capdavant de l'Agrupació de Geganters?

En primer lloc mantenir en bon estat el nostre patrimoni festiu i garantir la presència de portadors dels diferents elements que formen el nostre folklore de Corpus i la festa major. I és amb l'objectiu de garantir la presència en el futur de la festa dels nostres gegants, bou, mulassa i tota la resta que, des de la junta, volem aconseguir que les noves generacions s'incorporin al món geganter i valorin la gran riquesa del nostre folklore.

Durant la darrera festa de Corpus hi va haver tibantors entre l'entitat que vostè encapçala i l'ANC de Solsona. Continua la tensió?

No, tot al contrari. Van ser un conjunt de malentesos que hem solucionat després de reunir-nos les dues entitats i decidir que a partir d'ara treballarem plegats; perquè al cap i a la fi compartim idees. Com podeu veure, les gegantes llueixen rams grocs.

Enguany se celebra el vintè aniversari de la incorporació de la primera nena al ball de bastons.

En aquests vint anys hem aconseguit que hi hagi nenes i noies implicades amb el folklore solsoní. Aquest any, per exemple, al ball de bastons hi ha 10 nenes i 6 nens. Som conscients que encara hi ha molta feina per fer, però estic convençut que anem pel bon camí.