L'escola Arrels ultima les inscripcions per al curs de salvament i socorrisme

L'escola Arrels de Solsona engega un cicle formatiu de salvament i socorrisme juntament amb el centre d'esport i salut solsoní Espaigua «ateses les necessitats de socorristes que s'han detectat últimament», segons Joan Vilar, responsable d'Espaigua, que afegeix que així «sortiran socorristes del Solsonès».

El canvi de normativa de l'any 2017 demana que els socorristes estiguin inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, pel que necessiten una experiència mínima de dues temporades en una piscina municipal abans del 2015 o cicles formatius que acreditin la seva professionalitat. És per això que durant els darrers dos estius les piscines de la comarca han tingut dificultats a l'hora de trobar socorristes, que en alguns casos han hagut de venir de fora del territori català.

Segons fonts de l'escola Arrels, tanmateix, «si no arribem a un minim d'alumnes, no el podem ofertar». Per poder cursar-lo es necessita tenir l'ESO i fer una prova física. El curs començarà a l'octubre i es durà a terme el divendres i el dissabte a la tarda.