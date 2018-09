Neix a Solsona un cicle de conferències al voltant de la diferència i el pensament divergent

Víctor Pérez, organitzador del programa coordinat per la biblioteca Arxiu Particular

La pluridiscapacitat, el fet trans, el trastorn neurotípic de la personalitat o la síndrome d´Asperger són els temes que centren la primera edició del cicle de conferències Calidoscòpia. Es desenvoluparà a Solsona durant cinc divendres de tardor entre el 28 de setembre i el 9 de novembre. És una iniciativa ideada i organitzada pel filòsof solsoní Víctor Pérez i coordinada per la Biblioteca Carles Morató.

El títol d´aquesta primera edició és 'Variacions de la quotidianitat des del pensament divergent'. Es concep com un cicle de conferències sobre diferents perspectives de pensament divergent presentades en primera persona amb l´objectiu de "promoure el debat sobre la diversitat i les condicions en les quals caldria bastir una cultura autènticament inclusiva", tal com explica Víctor Pérez. Totes les sessions estan pensades per adreçar-se a un públic ampli i no especialitzat, i tenen la voluntat de fer d´altaveu d´algunes "comunitats minoritzades o tangencials que, tanmateix, ofereixen relats alternatius i necessaris sobre el fet social"

La terapeuta ocupacional i experta en teràpia basal Barbara Roller estrenarà el programa, el divendres 28 de setembre a les set de la tarda a la Biblioteca Carles Morató, amb una conferència titulada "Fer present la diferència silenciosa". Roller donarà veu a col·lectius amb dificultats per comunicar-se, com infants pluridiscapacitats, ancians en procés de demència o pacients neurològics, entre d´altres.

El 5 d´octubre també a les set a la Biblioteca, el cicle proposa una sessió que porta per títol 'Repensar les identitats de gènere des de l´experiència trans', a càrrec de Miquel Missé, sociòleg, escriptor i activista trans. El conferenciant posarà de manifest com des de l´experiència de la transexualitat ha anat trenant diferents relats que són d´interès públic.

El propi Víctor Pérez serà l´encarregat d´impartir la conferència del 19 d´octubre, a la mateixa hora i el mateix espai. A 'El trastorn neurotípic de la personalitat vist des de la condició dislèctica', Pérez, que és dislèctic, abordarà els diferents conceptes de la normalitat i parlarà de l´espectre dislèctic com a una organització particular del cervell.

'Com és ser una persona amb Asperger' és el títol de la darrera sessió, el 9 de novembre, a les vuit del vespre a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal. La pronunciarà Ramon Cererols, informàtic jubilat que fa nou anys va descobrir que el trastorn de l´espectre autista (TEA) explicava perquè tota la vida s´havia sentit diferent dels altres.

Espectacle per presentar un llibre solidari

Dins aquest cicle, el 26 d´octubre a les vuit del vespre al Teatre Comarcal, també s´hi inclou la presentació, amb un espectacle, d´un llibre intitulat El llevat de la vida. Recull d´aforismes lacònics i profunds, és la segona obra de Pep Divins, pastor i poeta. L´autor ha deixat madurar les idees que per a ell integren la llavor de la vida amb la dedicació i parsimònia de qui guarda el ramat. La recaptació de la venda de tots els llibres es destinarà a l´associació Amisol, una entitat amb qui Divins se sent molt solidari per la seva condició d´albí. En el muntatge de presentació hi intervindran, a més de l´autor, Xavier Roig al violoncel, l´escriptor Raül Garrigasait, les artistes Anna Terricabras i Marta Ricart i Víctor Pérez.

Fa possible l´organització de Calidoscòpia el suport de diverses institucions i entitats que apadrinen les conferències coordinades per la biblioteca. Són el Servei d´Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, la regidoria d´Acció Social, Amisol i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.