David Rodríguez rectifica i tornarà a presentar-se com a alcaldable de Solsona

L'alcalde de Solsona David Rodríguez ha anunciat aquest dimecres al matí que tornarà a presentar-se com a cap de llista per Esquerra Republicana de Catalunya per les properes eleccions municipals solsonines, després de no haver trobat substitut. Tanmateix, Rodríguez renunciarà a l'escó de diputat al Parlament de Catalunya, on és present des de l'any 2015. El batlle ha reunit els mitjans en un esmorzar de premsa per explicar les decisions preses en els darrers mesos.

L'any 2017 va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions del 2019 i que també plegaria com a diputat al Parlament perquè necessitava reposar de l'activitat política, tot i així, el fet de no haver trobat cap persona que el substituís l'ha portat a continuar al capdavant de la llista del seu partit.

Al gener del 2019 farà nou anys que David Rodríguez exerceix com a alcalde de Solsona, arran de la desaparició del seu predecessor i amic, Xavier Jounou i Bajo. En el primer ple com a batlle de la ciutat es va declarar "hereu d'una persona molt especial" i d'un estil de fer política "basat en l'honradesa, la humilitat, l'equitat i la proximitat". Rodríguez va revalidar el càrrec a les eleccions municipals del 2011 i del 2015 per majoria absoluta.

Pel que fa al Parlament, va entrar-hi com a número nou per la circumscripció de Lleida en la coalició de Junts pel Sí. Llavors, en les eleccions del 2017, va quedar a les portes de ser diputat per Esquerra després del resultat del 21-D, però la renúncia de Meritxell Serret, a Bèlgica, li va garantir un escó.

A l'Ajuntament des del 2007

Nascut a Oliana i vinculat a Solsona des del 1981, quan s'hi va desplaçar per estudiar, David Rodríguez és tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics i ha treballat com a matricer. Va entrar a l'Ajuntament l'any 2007 com a regidor de Salut, Acció Social i Comunicació gràcies al pacte entre ERC, El Comú i PSC. Abans, entre els anys 2003 i 2010, Rodríguez havia estat secretari d'organització d'Esquerra al Solsonès i membre de la candidatura de la formació al Parlament l'any 2006. Pel que fa a la seva vinculació amb el teixit associatiu, és soci de les entitats Òmnium Cultural, el Centre d'Estudis Lacetans, el Sol del Solsonès, Amisol i el Centre Excursionista del Solsonès.