L'Ajuntament de Solsona programa tres noves tandes per expedir el DNI a la ciutat

L'Ajuntament de Solsona informa que la Policia Nacional de Lleida ha programat tres noves tandes per expedir i renovar el document nacional d'identitat (DNI) a la ciutat durant el primer semestre de l'any que ve. Inicialment, s'ha recuperat la periodicitat que era habitual fins al 2017 i els agents encarregats de realitzar aquests tràmits es desplaçaran al consistori solsoní cada dos mesos a partir del febrer. Així, els propers torns seran el 5 i 7 de febrer, el 9 i 11 d'abril i l'11 i 13 de juny.

Ara se n'obre un període informatiu perquè la població se n'assabenti amb suficient antelació i qui ho necessiti no es quedi fora del primer torn. Com sempre, hi ha un límit de 80 places per tanda. Les inscripcions per concertar la cita, però, s'obriran el 17 de desembre. Els ciutadans que hi estiguin interessats hauran d'adreçar-se a partir d'aquesta data presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana municipal, o bé trucant-hi.

El consistori recorda que és imprescindible acudir a les dependències municipals els dos dies, ja que el primer es faciliten les dades personals i el segon es recull el DNI. Cal dur el vell i una fotografia de carnet. El preu d'expedició o renovació del document és de 12 euros, que s'han de dur en efectiu.

La capital del Solsonès va recuperar aquest servei el setembre, després que el personal de la Policia Nacional no es desplacés a Solsona durant prop de mig any al·legant "motius de seguretat arran de la situació política a Catalunya", una situació provisional que va ser general al país en aquelles localitats allunyades de les oficines d'aquest cos de seguretat.