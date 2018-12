Solsona reforça l'enllumenat del nucli antic amb onze punts nous

La plaça de Sant Isidre és un dels indrets on s´han instal·lat tres lluminàries noves

La plaça de Sant Isidre és un dels indrets on s´han instal·lat tres lluminàries noves Aj Solsona

A principi de mes s'ha realitzat el reforç de l'enllumenat públic del nucli antic de Solsona. Concretament, s'han instal·lat onze punts nous de llum amb mòduls LED, pel seu baix consum energètic, a diferents places i carrers i se n'han reubicat tres al carrer dels Escolapis. Aquesta actuació té per objectiu solucionar l'enllumenat deficient, per a trams que quedaven foscos, arran de la renovació, el 2016, de làmpades de vapor de sodi i vapor de mercuri per tecnologia LED sense haver-ne canviat la distribució ja existent.

Els treballs, adjudicats a l'empresa solsonina Instal·lacions Agec, han tingut un cost de 12.218 euros, dels quals la Diputació de Lleida n'ha sufragat 10.000 mitjançant una subvenció directa per a inversions de caràcter extraordinari concedida el desembre de l'any passat.

Els indrets on s'ha reforçat l'enllumenat amb noves lluminàries, que s'adapten al tipus de fanal vuitcentista, han estat les places de Sant Isidre i Sant Pere, davant l'Ajuntament, els carrers Estret, de Sant Josep de Calassanç, Sant Miquel Petit, Sant Nicolau i les Llices i la travessera de Sant Pere. Al carrer dels Escolapis, d'altra banda, s'ha fet una reubicació dels tres punts existents per evitar l'efecte ombra dels arbres.