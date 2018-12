Judit Gisbert i Ester, nova membre de la candidatura d´ERC a Solsona

Esquerra Republicana de Solsona segueix amb el cicle de presentacions corresponents a les noves adhesions. La llista de David Rodríguez presenta avui la primera figura amb nom de dona. D'aquesta manera, ERC fa favor a un dels seus trets més fonamentals: una candidatura que equilibra gènere i, per tant, paritària.

Judit Gisbert i Ester, de 43 anys, solsonina, casada i mare, destaca per una carrera professional abocada a la salut en branques com la farmàcia i l'alimentació. Gisbert, diplomada en Dietètica i Alimentació, també ha sembrat experiència en el terreny educatiu des del camp de la docència fins la participació activa en AMPES. La seva implicació social també acapara l'àmbit cultural i associatiu local del qual se'n declara ferma defensora i n'ha estat partícip en entitats com la UBIC, el Jove Ballet Solsoní, l'Agrupació de Geganters de Solsona, l'Associació Juvenil Comparsa del Mocós i l'AMPA de l'escola El Vinyet.

El líder republicà ha volgut remarcar que la renovació femenina dins el partit dugui el nom de Judit Gisbert: "És una persona amb empenta, criteri i formació universitària, capaç de fer aportacions importants de cara a la conformació d'un nou govern municipal", remarca Rodríguez que ha assegurat que Gisbert es podria convertir en un perfil idoni per les àrees d'educació i salut, gràcies a la seva experiència en aquests àmbits, però també l'àrea de cultura pot esdevenir un espai apte per Gisbert, atès que no és previst que Sara Alarcón continuï al capdavant d'aquesta àrea, segons avança Rodríguez: "La Sara ha demostrat ser una excel·lent gestora en unes circumstàncies molt difícils. La seva col·laboració a la ciutat l'ha de fer, principalment, des de l'àmbit comarcal".

Valors republicans i d'esquerres

Gisbert assegura identificar-se en uns valors republicans i d'esquerres, "principis que m'apropen i em vinculen al partit". A més, la solsonina

constata que es troba en un moment de la vida que li permet destinar temps i dedicació al treball per la comunitat. Les raons de Gisbert fan evidència dels qualificatius que la descriuen segons la resta de l'equip, tals com enèrgica, resolutiva i assertiva. Alhora, se suma a Esquerra per complir amb la consigna "una ciutat s'ha de construir entre totes i tots". Per això, posa la mirada en eines com la participació ciutadana i l'activitat educativa, "que cal que es traslladi més enllà de les escoles".

La nova integrant republicana apreua la comesa del govern actual, atès que "la sensació és que s'ha actuat activament en tots els àmbits". Gisbert parla d'un equip honest i proper que defuig d'ambigüitats i se cenyeix a la constància i a la renovació. En aquesta línia, Gisbert s'ha volgut referir també a la tasca de la Brigada Municipal, "s'ha fet molt visible i la seva empremta a la ciutat és evident". També destaca el canvi que ha suposat per a la ciutat la Biblioteca de Solsona, que "ha apostat per tots els segments d'edat i ha sabut convertir-se en un actiu educatiu i cultural destacat".

Eixos programàtics

En acabar, l'alcalde ha comentat que s'està treballant en l'aprofundiment del programa electoral, que ja s'assenta sobre quatre eixos: bona governança, desenvolupament del territori, ciutat endreçada i qualitat de vida, "que ja es fan visibles al pla de mandat i il·lustren la nostra essència de partit". Es tracta de punts que "posen la mirada en les persones i en el model de ciutat que volem a llarg termini", explica Rodríguez.

Passades les festes nadalenques, el grup municipal emetrà la darrera presentació de la candidatura.