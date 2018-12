L'alcalde de la Coma no es presentarà a la reelecció

Jaume Oriol, actual alcalde de la Coma i la Pedra, no es presentarà a la reelecció. «Estic decidit a deixar l'alcaldia. No vull seguir, he estat vuit anys com a regidor i quatre com a alcalde, i penso que el meu compromís amb la societat el tinc més que pagat», ha explicat el batlle comardí a Regió7.

«Tinc 67 anys, estic jubilat, suposo que alguna cosa més faré però no serà a nivell municipal, que ja he estat dotze anys al consistori», ha continuat Oriol, que afegeix que les esllavissades a la carretera del Port del Comte han perjudicat aquest final de legislatura.

«Hem pogut sanejar força l'Ajuntament en els darrers anys, però sap greu marxar deixant un deute a causa de la carretera», explica Jaume Oriol. L'Ajuntament de la Coma i la Pedra ha de pagar el 10% del cost total de les obres, és a dir 17.000 euros dels 177.000 euros que costa el total dels treballs. La Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya en pagaran cada una el 45%, tot i així, primer haurà de pagar l'import el consistori comardí.

«Ens han promès que ens pagaran com més aviat millor», afegeix Oriol referint-se a la Diputació i la Generalitat. I, pel que fa al 10% al qual ha de fer front l'Ajuntament, Oriol espera poder rebre alguna ajuda per part del Consell Comarcal del Solsonès.

Tot i així, l'alcalde comardí es mostra orgullós d'haver encarat l'imprevist de les esllavissades i «haver-ho tirat endavant, ja que Port del Comte és un dels motors de la comarca i si no ens hi posàvem la via hauria quedat tallada molt més temps». Oriol viu a la zona del Port del Comte, i quan es va presentar per alcalde, el fet de representar l'entitat de població dins el consistori era un motiu de pes.



Relleu incert

Jaume Oriol ha estat els darrers quatre anys treballant amb un equip de persones que, segons el batlle, «ha funcionat força bé». Tanmateix, encara no hi ha ningú que s'hagi presentat com a opció per exercir l'alcaldia de la Coma durant la propera legislatura. «Hi ha molt hermetisme, de moment, però potser després d'anunciar que ho deixo, sortirà algú», continua Oriol.

L'actual alcalde de la Coma va entrar en política «perquè quan un s'atipa de criticar, demanar i reivindicar, també s'ha de posar davant i poder ser objecte de les crítiques. Crec que és un exercici saludable per a tothom, i més en un poble petit com és la Coma», ha afegit en una entrevista duta a terme aquesta setmana. Oriol enyora les llistes obertes, ja que en un poble «d'uns 180 votants hauríem de poder votar les persones més enllà de les sigles dels partits corresponents», afegeix.

Pel que fa als moments que recorda mirant enrere en el temps, Jaume Oriol destaca «haver format part d'una ínfima part de la història durant l'1 d'octubre». Del referèndum de l'any 2017 a Catalunya, Oriol valora que, a part de la tensió, a la Coma es va viure un acte de germanor de tot el municipi. Aquests últims quatre anys han estat especialment difícils econòmicament parlant, continua el batlle. «Hem fet algunes coses, però hem hagut de mirar massa l'euro», conclou.