Reeixida entrega de cartes als patges reials a la Sala Polivalent de Solsona

Durant tot el dia d'ahir, la Sala Polivalent va acollir per segon any consecutiu «Un dissabte amb els patges», en el qual els petits solsonins van ser els grans protagonistes. Tallers, inflables, ludoteca per a nens i nenes d'entre 0 i 5 anys, cantada de nadales (vegeu notícia de sota) i altres activitats van amenitzar l'acte més destacat de la jornada, que era l'entrega de cartes als tres patges reials.

L'Olau té 3 anys i acaba d'entregar la carta amb les seves particulars peticions al patge del rei negre «perquè és el meu preferit», on demana, entre altres joguines, «una bicicleta amb pedals» que està convençut que rebrà «perquè m'he portat bé». Per la seva banda, la Zoe té dos anys i mig i ha demanat una nina; el mateix regal que ha demanat la Gisela, de 6 anys. En canvi, l'Aniol, que té 3 anys, prefereix el patge reial blanc, a qui ha demanat «un vaixell de La Patrulla». La Sira, de 8 anys, i el seu germà Gil, de 6 anys, han triat el patge del rei ros; i mentre que la primera desitja «uns auriculars amb micròfon, per no molestar els veïns», el seu germà petit demana «el joc El Laberinto».

Com ells, desenes de petits, en la majoria de casos acompanyats pels pares, van entregar als patges reials les seves demandes. Alguns amb vergonya davant la imponent figura dels emissaris reials i d'altres de més agosarats, tots, van anar desfilant davant els personatges màgics perquè els Reis d'Orient els portin les joguines que han demanat. «Un dissabte amb els patges» és una activitat organitzada per la regidoria de Cultura i Educació que té el suport d'entitats com l'associació Amisol (que atén els discapacitats psíquics de la comarca) i que gestionava el servei de bar; els nois i noies del grup teatral Tatrau (que representaven els elfs que acompanyaven els menuts fins al patge reial) i, sobretot, la implicació de molts voluntaris.

Es va repetir el format de l'any passat, que va ser molt reeixit. Abans, l'entrega de cartes als patges dels Reis d'Orient se celebrava l'1 de gener a la tarda, a la plaça Major; però el fred que sol fer a Solsona en aquestes dates va aconsellar l'organització a traslladar-la a l'interior de la Sala Polivalent. La majoria de pares consultats per aquest diari consideren positiu el canvi d'ubicació i de data, però també hi ha progenitors que preferien la màgia i l'encant de la plaça Major, amb els focs de llenya que es distribuïen per l'espai, i consideren l'actual format massa influït per la cultura anglosaxona.