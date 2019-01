La plaça de Sant Joan de Solsona acollirà el discurs dels Reis, com es feia als 80

La capella del segle XVIII de la cèntrica plaça de Sant Joan de Solsona serà l'escenari des d'on Ses Majestats els Reis s'adreçaran a la societat solsonina i pronunciaran el seu discurs, tal com ho havien fet en algunes edicions dels anys vuitanta. Avui, a un quart de set de la tarda, arribaran a la ciutat solsonina i la comitiva començarà el recorregut a l'avinguda del Cardenal Tarancón.



A diferència dels últims anys, l'itinerari discorrerà pel mig del passeig del Pare Claret, en lloc de fer-ho per la plaça del Camp. I, una vegada la comitiva reial arribi al Portal del Castell, Ses Majestats baixaran de la carrossa, però no pronunciaran el discurs des d'aquest punt, on fins ara eren rebuts per la corporació, sinó que continuaran a peu pel carrer del Castell fins a la plaça de Sant Joan.



El desplaçament pel nucli antic és el que permet més proximitat entre els tres savis i les famílies amb mainada, que aprofiten per encaixar-los la mà, recollir-ne algun caramel o fer-s'hi la foto de rigor. La comissió de Reis ha apostat pel canvi d'escenari, la capella dedicada a sant Joan, en considerar-lo un emplaçament més adient.



Des de la capella de la plaça de Sant Joan Ses Majestats oferiran la seva al·locució abans de continuar pel carrer de la Mare de Déu, la plaça Major i el carrer de Sant Miquel fins arribar a la catedral, pels volts de les vuit del vespre, per fer l'ofrena a la imatge del nen Jesús a la capella del Claustre, com és tradició.

Ampliació de la comitiva



Per primera vegada participen en aquest acte central de l'agenda nadalenca solsonina els cursos de 5è i 6è de primària de les escoles Setelsis, Arrels i El Vinyet, que van respondre a la crida realitzada per l'Ajuntament per ampliar la comitiva. Hi ha dotze carboners que s'hi incorporen per primera vegada, i també hi haurà dotze patges nous amb l'escriba dels regals.



Solsona, d'altra banda, és una de les ciutats adherides a la campanya #BaltasarDeVeritat, impulsada per la plataforma Casa nostra, casa vostra, ni el rei negre ni el seu patge no seran embetumats.