Solsona reparteix 550 euros entre els participants al Concurs de pessebres

Onze veïns a títol individual, escoles i entitats van recollir divendres el premi del Concurs de pessebres de Solsona, valorat en 50 euros cadascun. En aquesta edició la xarxa d'emprenedores del territori La Inquieta va fer de jurat, per encàrrec de la regidoria de Cultura, i va considerar que la totalitat de participants es mereixien el premi. En un breu acte a la sala de plens, l'alcalde, David Rodríguez, va lliurar els premis als millors pessebres, igual que a les guanyadores dels concursos de la Postal de Nadal, dels aparadors i de la prova Amb ulls d'infant.

Antoni Pujals, Jaume Vendrell, Marta Claramunt, Clara Guilanyà i Núria Miralles van ser els particulars amb pessebres guanyadors. També van recollir el premi Amisol, les escoles El Vinyet i Setelsis i la Llar d'infants Arrels, el Centre Excursionista del Solsonès i el Centre Sanitari.

La filla de Susanna Miravete va recollir el premi de 150 euros per a la seva mare, que va firmar la il·lustració guanyadora del Concurs de postals de Nadal; i les responsables de Mans i mànigues, Òptica Roure i La Celes van endur-se els vals de compra per valor de 500 euros, 200 i 100, respectivament, com a millors aparadors nadalencs.

També van endur-se vals, en aquest cas de 30 euros cadascun, els guanyadors del sorteig realitzat entre els participants al concurs Amb ulls d'infant: Gaia Pallarès, Jaume Argerich i Joan Riu, de l'escola Arrels I, i Marc Sala i Pau Joval, de Setelsis.