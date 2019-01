La bona temperatura treu els solsonins al carrer per la festa de Sant Antoni Abat

La festa de Sant Antoni Abat, que a Solsona va començar ahir i s'allargarà durant el dia d'avui, va tornar a posar en primer pla els animals en general, i molt en particular els èquids. El bon temps d'ahir, amb temperatures suaus i un sol amable, va fer sortir al car-rer un elevat nombre de ciutadans que no es van voler perdre l'espectacle, sobretot els més petits.

Després d'un esmorzar dels participants i de la missa a la catedral, tres carruatges tirats per mules i cavalls frisons, una desena de ponis i una trentena de cavalls de sella amb els seus respectius genets van desfilar pels carrers de la capital solsonina en la tradicional cercavila, acompanyats per trabucaires i el grup musical Batxaranga Solsona.

Tot seguit, la columna festiva de persones i animals va passar davant la imatge de Sant Antoni que els veïns del carrer de Sant Domènec col·loquen cada any a la pla-ça de les Hores (més coneguda com la plaça del Ruc, perquè és l'indret on es penja un ruc de cartró durant les festes del Carnaval), on el rector de Solsona, mossèn Lluís Tollar, va beneir-los un per un; i immediatament després rebien una bosseta amb trossos de pa consagrat a canvi d'un do- natiu.

Posteriorment, la cercavila es va dirigir cap a la plaça del Camp, on es van executar els Tres Tombs de rigor.

La comitiva era encapçalada pel carruatge del pendonista d'honor, que enguany és Josep Moncunill i pel pendonista Oriol Vilaginès, que anava acompanyat pels cordonistes Jaume Guzmán i Marc Vila; unes figures que canvien cada any i que sempre són estretament relacionades amb el món rural.

Després, al Camp del Serra, es van celebrar dues activitats participatives que reemplacen les antigues curses de cavalls, i que van tenir molt bona acollida per part del públic: La gran cagada i el Rodeo (vegeu desglossat). Just abans, els participants van rebre «un obsequi que elegeixen els pendonistes, i enguany consistia en una bossa amb productes de proximitat», explicava Miquel Fernández, vicepresident de Cofestas, l'entitat organitzadora de la festa de Sant Antoni Abat.

A partir de les dues de la tarda, la sala polivalent va acollir un dinar popular que va reunir prop d'un centenar de comensals, i en el transcurs del qual es va menjar paella com a primer plat i carn de segon.



Actes d'avui

Aquesta és la tercera edició de la festa de Sant Antoni Abat que s'allarga dos dies, a diferència d'abans, quan tots els actes es concentraven el dissabte. Així, avui a les 11 del matí, al Camp del Serra, es preveu una exhibició de cavalls de tir, on s'executaran feines que encara ara fan cavalls al món rural, ja sigui al bosc o al camp. Després, al mateix indret, s'han preparat passejades amb ponis per als més petits. Ja a la tarda, la festa acabarà amb un gran ball a la sala polivalent amenitzat per l'orquestra Cafè Trio, que començarà a partir de dos quarts de set de la tarda.